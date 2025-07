La MJC de Saint-Chamond connaît une forte reprise de fréquentation avec plus de 1 000 usagers, mais reste en difficulté financière avec un déficit de 37 000 euros. Face à des subventions stagnantes et une masse salariale élevée, la structure prévoit de nouvelles hausses tarifaires et des réductions d’activités. Malgré tout, elle conserve un esprit positif grâce à un conseil d’administration renouvelé.

C.P