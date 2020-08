Ain Star Game : l’ASVEL conserve son titre !

Pour la seconde fois d’affilée, l’ASVEL a remporté ce samedi soir l’Ain Star Game. Les Villeurbannais ont largement dominé la JDA Dijon (86-62) en finale de ce tournoi de pré-saison à Bourg-en-Bresse.



Intraitables en première mi-temps, les coéquipiers de Norris Cole avaient déjà plié l’affaire à la pause (51-28) après une prestation collective convaincante. Orphelins de deux joueurs majeurs (David Holston et Jaron Johnson), les Bourguignons n’ont presque jamais existé dans cette finale. Les Villeurbannais n’avaient plus qu’à gérer leur avance durant le second acte.



Avec 23 d’évaluation en seulement 20 minutes, Guerschon Yabusele est élu MVP de cette finale. Étincelant, l’ancien joueur des Boston Celtics termine avec la rencontre avec 16 points.



Les Rhodaniens poursuivent cette semaine leur préparation avec une rencontre programmée ce jeudi (19h) face à Saint-Chamond.