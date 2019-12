All I Want for Christmas… c’est des métros

Alors que le grève SNCF dure depuis 3 semaines et qu’aucune trêve n’est annoncé pour les fêtes, une internaute a fait le buzz, ce samedi, en parodiant la célèbre chanson de Mariah Carey pour réclamer des métros et des trains

Sur sa page Twitter, Montéa signe une parodie dans laquelle elle demande non pas le retour de son bien-aimé, mais celui des transports en commun pour pouvoir aller au travail. « Je me fiche de vos sacs Channel / De vos vacances aux Seychelles / Moi je veux juste des métros et des bus si c’est pas d’trop / Les gens deviennent fous / Tout c’que j’veux pour Noël c’est des métros » chante la jeune femme de 26 ans, sur fond d’images de bus bondés et de stations de métro pleines d’usagers en colère.

« 1 train sur 3, pas d’RER », « pas d’thunes pour Uber » se désole Montéa qui ne demande pas grand-chose d’autre que le retour du métro parisien. « Ligne 4, ligne 13 ce serait beau /J’me plaindrais même plus ». Une reprise humoristique qui a déjà été vu plus de 110 000 fois et qui a convaincu plus de 3 000 personnes.