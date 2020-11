APRR et AREA annoncent le remboursement du péage pour les soignants

C’est un geste qui avaient déjà été faits par plusieurs groupes en charge de la gestion d’autoroutes en France au printemps. Ils proposent une nouvelle fois le remboursement des frais de péage aux personnels soignants.



Dans la région, c’est le cas d’APRR et AREA. Lors de la première vague 300 000 trajets avaient été remboursés par le groupe APRR, en solidarité avec le personnel soignant, très fortement mobilisé.



Pour bénéficier de la mesure de remboursement, les personnels soignants sont invités à solliciter le service clients APRR , en choisissant le motif « contestation du trajet réglé ».



Les personnes n’ayant pas de badge télépéage devront présenter les attestations de péage (reçus en voie) et un justificatif d’exercice d’une profession relevant du personnel soignant.



Pour les personnes ayant un badge, les démarches sont facilitées et le remboursement sera appliqué directement sur la facture télépéage. Cette mesure, mise en place dès à présent, s’applique à tous les trajets, en direction du lieu d’exercice et au retour au domicile.