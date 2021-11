Arles : un jeune homme de 25 ans miraculé après avoir reçu une balle dans la tête

Un homme âgé de 25 ans a été la cible de tirs par arme à feu, mercredi, en début d’après-midi, place Voltaire à Arles.

Le jeune homme, touché au ventre et en pleine tête, est miraculeusement toujours en vie et était conscient à l’arrivée des secours, qui l’ont transporté à l’Hôpital Nord de Marseille. Un vrai miracle, d’autant que son pronostic vital n’est plus engagé.

Le tireur n’a pas encore été identifié et interpellé mais une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Marseille et les caméras de vidéosurveillance vont être visionnées.