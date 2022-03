ASSE : La Plagne devient la station officielle du club

Dans un communiqué publié mardi sur le site de l’AS Saint-Étienne, le club stéphanois a officialisé la conclusion d’un partenariat avec la station de ski de La Plagne, où l’ASSE aura désormais « le plaisir et la fierté d’effectuer, début juillet, en Savoie, un stage de pré-saison avec son effectif professionnel ».

En s’associant à la station, « l’ASSE s’appuie sur l’ambition de son nouveau partenaire de s’installer comme camp de base d’altitude de référence pour sportifs de haut niveau », précise le communiqué. « Entre équipements de performance en extérieur, mise à disposition de matériel professionnel en intérieur, et variété d’activités entre 650 et 3250m d’altitude, joueurs et staff de l’ASSE évolueront dans les meilleures conditions pour préparer leur nouvelle saison ».

Côté football, les Verts profiteront d’un terrain sorti de terre lors de l’été 2021 « offrant 9 000m2 de gazon naturel et faisant de cette surface l’un des rares stades français à plus de 2 000m d’altitude ». Un chantier auquel les experts du club en charge de l’entretien et de la supervision des terrains ont pris part.