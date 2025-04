ASSE – OL : un 126e derby pour tourner la page Manchester et lancer le sprint vers le podium

AS Saint Etienne - Olympique Lyonnais, 30e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Trois jours après la désillusion européenne à Manchester, l’OL se retrouve déjà face à un nouveau défi de taille : le derby. Le plus grand du football français, sans doute capital pour les deux équipes à cinq journées de la fin : une défaite priverait probablement l'OL du podium en fin de saison alors qu'un revers enverrait sans doute les Verts en Ligue 2, un an après leur remontée.

Ce 126e face-à-face entre les deux rivaux historiques pourrait marquer la fin d’une époque pour Alexandre Lacazette. L’attaquant lyonnais s’apprête peut-être à disputer son 14e et dernier derby, alors que son contrat arrive à échéance en juin. En face, l’AS Saint-Étienne, bien que distancée au classement, aura l’avantage de l’ambiance : le Chaudron affichera complet, avec 40 372 places vendues, établissant ainsi un record d’affluence historique pour le stade Geoffroy-Guichard.

Lacazette son 14e et possible dernier derby

Pour l’OL, ce match est aussi une épreuve mentale. L’élimination cruelle en Ligue Europa jeudi dernier (5-4 à Manchester) a laissé des traces. Mais il reste cinq journées de championnat, et un ticket pour la Ligue des champions à aller chercher. Pas question de sombrer. "Nous n'avons pas le temps d'être dépressifs", a justement dit l'entraîneur des Gones Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca : Pas le temps de ressasser Manchester

Autre fait marquant côté lyonnais : le probable premier match en Ligue 1 de Rémy Descamps, promu gardien titulaire en l’absence de Lucas Perri. S’il a disputé deux rencontres cette saison (Ligue Europa et Coupe de France), ce sera son baptême du feu en championnat avec l'OL. Et quel contexte pour débuter.

Le mot d'encouragement du capitaine Lacazette pour l'habituel gardien remplaçant Rémy Descamps

Treize places séparent les deux clubs en Ligue 1 (OL 4e, ASSE 17e avant le coup d'envoi de cette journée), mais chacun le sait, ce genre de match n’obéit pas au classement. Le derby, c’est l’orgueil, l’histoire, l’instant. L’OL n’a pas le droit à l’erreur.

La stat :

L'ASSE possède la pire défense de Ligue 1 (67 buts concédés). Ceci dit, au match aller, l'OL ne l'avait emporté "que" 1-0 (but de Lacazette).

Le groupe lyonnais : Sans Perri ni Matic

AS Saint Etienne - Olympique Lyonnais, 30e journée de L1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.