astuces pour mieux dormir

Vous l’avez peut-être entendue, cette théorie selon laquelle dormir la tête au nord garantit un sommeil de qualité.



Mais qu’en est-il vraiment ?



Des scientifiques se sont intéressés à l’influence de la position cardinale sur la qualité de notre sommeil… sans résultat probant.



“Dormir la tête au nord” est une superstition.



Par contre, le feng shui peut vous aider à dormir mieux en respectant quelques règles de base :



– La chambre doit rester la chambre, un lieu de repos.

En résumé : pas d’ordi, de télé, lecteur de DVD, téléphone…



– Pas de miroir, surtout ceux dans lequel le lit se réfléchit.



– La tête doit être le plus loin possible de la porte afin de voir qui entre lorsque l’on est allongé.



– La tête de lit, solide, doit être adossée à un mur, jamais à une fenêtre.



– Le lit ne doit être le plus loin possible de tuyaux d’eau, donc à le plus loin possible de la cuisine/salle de bain/toilettes/radiateurs.



– Afin de laisser l’énergie circuler, on ne met rien sous son lit et on évite les lits posés à même le sol.