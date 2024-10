La ligne B du métro ne circulera pas en soirée du lundi 28 au mercredi 30 octobre, en raison d'essais techniques dans le cadre de l'introduction prochaine de rames doubles sur certaines périodes. Ce projet vise à améliorer la capacité et le confort des voyageurs d'ici 2025. Des bus relais seront mis en place entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, avec une fréquence de 10 minutes. Les stations Stade de Gerland et Gare d’Oullins ne seront pas desservies.

