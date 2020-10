ASVEL féminin : deux nouvelles rencontres reportées !

La Ligue Féminine a annoncé le report de deux nouvelles rencontres de l’ASVEL féminin face à Basket Landes et Saint-Amand. Elles étaient programmées les 17 et 21 octobre prochains.



L’effectif des Lionnes compte encore deux cas positifs au Covid-19. Conformément au protocole actuellement en vigueur, le Groupe Sanitaire Fédéral a décidé du report de la rencontre à Mado Bonnet face à Saint-Amand.



Dans un communiqué publié ce jeudi, le club rhodanien précise que “dans l’attente de la validation de la nouvelle version du protocole qui pourrait permettre à l’équipe un retour au jeu, le club déplore ce report et compte sur la FFBB pour la mise en place au plus vite de la version 12 du protocole sanitaire, élaborée en concertation avec les clubs, le Syndicat National des Basketteurs, le Syndicat des Coaches de Basket, et les services de la Fédération.”



À noter que le match face à Basket Landes est reporté au 16 décembre prochain. Quant à la rencontre contre Saint-Amand, elle est reprogrammée le 30 janvier prochain.