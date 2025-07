Le Festi'Village s’installe au château de la Loyère de jeudi 10 juillet à samedi 12 juillet pour une escapade champêtre gratuite et festive. Animations sportives, jeux, animaux, balades et restauration vous attendent de 15h à 21h, et dès 16h jeudi. Des navettes sont disponibles, et toutes les informations sont à retrouver dans les Maisons de quartier.

