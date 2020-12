Audience finalement repoussée dans l’affaire Arthur Naciri

L’audience en correctionnelle qui devait se tenir aujourd’hui dans l’affaire Arthur Naciri, durement frappé par des policiers alors qu’il tentait de sortir d’un cortège de manifestants en décembre 2019 est finalement repoussée.



Les deux mis en examen sont des policiers de la BAC – un brigadier-chef et un gardien de la paix – reconnus grâce à des vidéos prises le jour des faits et une enquête de l’IGPN.



Les juges examineront s’ils sont coupables ou non de “violences volontaires par une personne détentrice de l’autorité publique” le 23 février prochain.