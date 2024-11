Aulas s’exprime enfin sur l’OL

Jean-Michel Aulas a confirmé ce lundi sur X qu’il ne reviendra pas à l’OL, une prise de parole très attendue face aux difficultés financières du club et aux sanctions de la DNCG.

Alors que l’OL est relégué à titre conservatoire, son ancien patron déclare se concentrer sur le développement du football féminin et sur son rôle à la Fédération Française de Football dont il est actuellement le vice-président. Jean-Michel Aulas figure d'ailleurs en tant que vice-président délégué dans la liste de l'actuel Président Philippe Diallo pour les prochaines élections (10 et 11 décembre) à la tête de la FFF.

JMA n'a fait aucune allusion sur les 2,41% d'actions qu'il détient encore au sein de Eagle Football Groupe (ex OL Groupe) et que John Textor ne lui a toujours pas rachetées, contrairement au timing initialement prévu. Aucune autre prise de parole de sa part n'est prévu à court terme. Il n'empêche que ce post ressemble à un tweet d'adieu et qu'il ne serait pas étonnant d'apprendre dans les prochaines heures que Jean-Michel Aulas, via sa société Holnest, n'est plus du tout actionnaire de l'Olympique Lyonnais.

Lors d'un long exposé face à la presse samedi, John Textor a affiché sa confiance et assuré que l'OL ne serait pas relégué.