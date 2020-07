AURA : La région lance “les Trophées des marchés”

Pour mettre en avant ses marchés, la région Auvergne-Rhône-Alpes lance la première édition des “Trophées des marchés”.

Le principe est simple, chaque habitant de la région peut voter pour un ou plusieurs des trente-sept marchés sélectionnés. Les trois qui recevront le plus de votes seront nommés lauréats 2020.

Le Rhône est représenté par le marché couvert de Villefranche-sur-Saône, celui de Saint-Laurent-de-Chamousset et le marché des Minguettes de Vénissieux. Concernant l’Isère, le marché de Crémieu, Monestier-de-Clermont, Saint-Marcellin, et Villefontaine ont été sélectionnés. Pour établir la liste finale, 67 candidatures issues des douze départements de la région ont été passées au peigne fin. Un jury en a ainsi éliminé trente.

Les votes sont ouverts

Pour élire les trois plus beaux marchés de la liste, il suffit d’aller voter sur le site internet de la région. Il est possible de voter jusqu’au 9 août prochain, pour un, ou plusieurs d’entre eux. Les trois lauréats bénéficieront d’animations exclusives, et d’un important coup de projecteur.

Pour découvrir la liste ou aller voter, rendez-vous ici.