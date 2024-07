Aurélien Giraud : un jeune lyonnais qui rêve d’une première médaille olympique à Paris

Aurélien Giraud est un jeune skateur français de 26 ans né à Lyon le 3 février 1998. Passionné par le skateboard dès son plus jeune âge, il s'est rapidement imposé comme l'un des talents les plus prometteurs de la scène mondiale. À peine âgé de 6 ans, il était déjà reconnu dans la discipline. Connu pour son style et ses tricks atypiques, Aurélien a su captiver le public par sa maîtrise et sa créativité sur la planche.

Giraud a fait ses débuts internationaux en compétition très jeune et a depuis remporté de nombreux titres, comme les Simple Sessions, les SLS, les championnats nationaux et internationaux. Aujourd'hui, il reste sur trois compétitions gagnées et arrive à Paris avec l'étiquette d'ultra favoris puisqu'il s'agit du champion du monde en titre.

L'entrée du skateboard comme discipline olympique aux Jeux de Tokyo en 2021 a marqué un tournant pour la carrière d'Aurélien. Il a représenté la France dans cette première édition historique, concourant dans la catégorie street. Giraud a offert une performance remarquable, se classant 6e, un résultat impressionnant pour une première participation aux Jeux olympiques. Cet été, Aurélien Giraud s'apprête à participer à ses deuxièmes Jeux olympiques, avec l'ambition de dépasser ses performances précédentes.

