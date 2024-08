Autun : les représentations d’Augustodunum ont rassemblé plus de 5 000 spectateurs

À Autun, les premières représentations de la saison 2024 d'Augustodunum ont eu lieu devant plus de 5 000 spectateurs. L'un des plus importants spectacles de sons et lumières de France évoque les grands personnages de la Bourgogne durant le Moyen Âge, en costumes d'époque sur une scène naturelle de 2 hectares. Stéphane Bern, parrain du spectacle, prête sa voix pour présenter le contexte culturel et patrimonial. De nombreuses figures historiques sont les héros de ce récit : les Romains Janus, Caius et Ovide. Le spectacle est au rendez-vous avec les prestations de l'équipe équestre, incluant un tournoi de chevalerie et une course de chars. Cette année 2024 est marquée par un nombre record de figurants. Le spectacle est à voir jusqu’au 10 août.

