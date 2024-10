D’après les prévisions de Bison Futé, le trafic s'annonce chargé demain en Auvergne-Rhône-Alpes avant le grand week-end de la Toussaint. Le drapeau orange est de sortie dans les deux sens de circulation. En revanche, la circulation s’annonce plus fluide vendredi, samedi et dimanche dans la région, et Bison Futé hisse cette fois le drapeau vert.

EP