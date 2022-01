Auvergne-Rhône-Alpes : la région la plus foudroyée de France en 2021

En 2021, la région la plus foudroyée de France est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au cours de l’année 2021, l’activité orageuse a été très marquée dans cette région notamment avec les départements de l’Ardèche, la Drôme, l’Ain ou encore de la Haute-Savoie.

La ville la plus foudroyée de France est Uchaud, près de Nîmes avec 155 impacts de foudre en un an, dont 135 comptés uniquement sur la matinée du 14 septembre. Le mois de juillet a été le mois le plus foudroyé, il représente 46% de l’activité orageuse pendant l’année. Quant à la journée la plus foudroyée, c’était le 19 juin avec près de 43 853 éclairs enregistrées.

La foudre intervient lorsqu’une masse d’électricité statique se forme entre les nuages et la terre par temps d’orage. Il faut savoir que la foudre choisit toujours le chemin le plus court pour décharger son électricité, généralement en altitude sur des arbres et des bâtiments comme des clochers et de manière générale tout ce qui est en forme de pointe, surtout si c’est du métal.