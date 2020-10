Auvergne-Rhône-Alpes : les opérations non urgentes déprogrammées dans tous les hôpitaux

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce vendredi matin la déprogrammation totale des interventions non urgentes, dans tous les centres hospitaliers de la région.



La demande a été faite ce jeudi soir. Un point sur la situation sera effectué chaque semaine.



A noter que dès ce week-end, huit patients hospitalisés à Lyon et à Villeurbanne seront transférés dans d’autres établissements de santé à Brive, Poitiers, Saint-Etienne et Bordeaux.