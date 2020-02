Les pollens vont arriver plus tôt que prévu cette année dans la région, au plus grand désarroi des allergiques.



Les capteurs du site prévisionnel Atmo Auvergne-Rhône-Alpes effectuent leurs premières mesures. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, les aulnes et les cyprès sont les pollens les plus présents dans la région, avec un risque d’allergie entre moyen et élevé.