Bac 2021 : place à l’épreuve de philosophie ce jeudi

La philosophie, première et unique épreuve écrite du baccalauréat 2021, aura lieu ce jeudi. Comme chaque année, les élèves planchent sur le sujet de philo pendant 4 heures. L’épreuve de philosophie du bac représente un coefficient 8 pour les candidats au bac général (et 4 pour ceux du bac technologique).

Après plusieurs contestations, le bac de philosophie se déroulera bien en présentiel. Alors que le syndicat des lycéens réclamait un bac à 100% en distanciel, le ministère de l’Education Nationale a su trouver un compromis.

“L’épreuve terminale de philosophie continue à être organisée et on maintiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu”, avait expliqué Jean-Michel Blanquer.

Après cette épreuve, les candidats du baccalauréat se présenteront du 21 juin au 2 juillet, pour le “Grand Oral”, nouveauté majeure de la nouvelle formule du bac.