Barrages Ligue 2 : Villefranche condamné à l’exploit sur la pelouse de Quevilly-Rouen

Après sa défaite mardi au match aller (1-3), le FC Villefranche Beaujolais va devoir réaliser un véritable exploit ce dimanche après-midi (16h) face à Quevilly-Rouen pour valider sa montée en Ligue 2 la saison prochaine. Les Caladois veulent à tout prix éviter le même scénario que l’an dernier.



L’entraîneur des Tigres, Hervé Della Maggiore reste toutefois optimiste avant ce match retour. “On aurait aimé un autre résultat et c’est sûr qu’on n’est pas dans une position idéale avant le match retour. (…) On leur a posé beaucoup de problèmes dans le jeu et si on a le bonheur d’ouvrir le score rapidement là-bas ça peut tourner. On n’a plus rien à perdre désormais“