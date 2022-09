Beaujolais : un nouveau point sur les vendanges

L’Inter Beaujolais a fait le point après la fin des vendanges, elles auront duré presque un mois. Cette année 2022 aura été éprouvante avec des phénomènes météorologiques extrêmes (ensoleillement, chaleur, sécheresse, pluie, orages très localisés) et les vendanges très précoces (les plus précoces après 2003).

Pour Daniel Bulliat, le président d’Inter Beaujolais « La récolte est très hétérogène d’un secteur à un autre de notre vignoble. La quantité sera inférieure de 20 % à la moyenne des cinq dernières années. Quant à la qualité, elle est réjouissante ! On retrouve des similitudes avec les grands millésimes 2009, 2015, 2018 et 2020. 2022 sera une année de vins signature. Ce millésime offrira des vins aux profils très variés : des vins amples et structurés avec une robe soutenue qui seront des vins de garde par excellence, ainsi que des vins gouleyants et charnus agréables à boire. »

L’année 2022 qui s’affirme déjà comme un très beau millésime.