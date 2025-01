Betclic Elite : l’ASVEL confirme contre Strasbourg

Dans la lignée de son énorme performance de vendredi soir contre le FC Barcelone en Euroligue (victoire 100-94), l'ASVEL a confirmé sa bonne dynamique en dominant largement Strasbourg (95-70) ce dimanche après-midi à l'occasion de la 17e journée de Betclic Elite. Avec cette 13e victoire de la saison en championnat, les Villeurbannais mettent la pression sur le leader, Cholet, avant son déplacement de ce soir face à Paris sur le parquet de l'Adidas Arena (19h).



A l'image de vendredi soir, toute l'équipe a participé au récital offensif villeurbannais. Le retour de Joffrey Lauvergne (13 points, 8 rebonds et 2 passes décisives) apporte également plus de sérénité à l'intérieur. Un secteur où la nouvelle recrue Ben Bentil (7 points, 4 rebonds et 1 passe décisive) a pu se montrer un peu plus que contre le Barça. Au total, l'ASVEL termine avec 47 rebonds. C'est deux fois plus que la SIG (23 rebonds) !



Mais c'est surtout le duo Theo Maledon (16 points, 6 passes décisives et 5 rebonds) - Nando De Colo (12 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) qui a donné du fil à retordre à la défense alsacienne dans cette rencontre. Les Villeurbannais retrouveront l'Euroligue jeudi soir avec un déplacement sur le parquet du Paris Basket (20h30) pour un choc franco-français pour le compte de la 24e journée d'Euroligue.