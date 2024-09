Betclic Elite : l’ASVEL débute sa saison par une victoire contre Le Mans

L'ASVEL a parfaitement lancé sa saison ce dimanche en s'imposant contre Le Mans (85-71) à l'occasion de la première journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais ont mis du temps à se mettre en route, avant de monter en puissance au fil du match. Une première victoire importante car Monaco et Paris ont respectivement perdu à Saint-Quentin et face à Gravelines-Dunkerque.

Jeoffrey Lauvergne termine meilleur marqueur de l'ASVEL avec 17 points, 7 rebonds et 1 passe décisive. Les nouvelles recrues ont aussi brillé, notamment Shaquille Harrison (12 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), Admiral Schofield (8 points, 2 rebonds et 1 passe décisive) ou encore Théo Maledon (11 points, 7 rebonds et 1 passe décisive).

A noter que le match a été interrompu pendant quelques minutes en première période. Des drapeaux palestiniens ont été brandis par une dizaine de personnes, avant l'intervention de la sécurité. Une bagarre a éclaté et les individus ont finalement été évacués de l'Astroballe.