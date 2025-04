Le BAM Festival revient pour sa 2e édition du 25 au 27 septembre à l'Embarcadère avec des têtes d'affiche comme Dany Brillant, Michel Fugain et Youssoupha. Au programme : trois soirées de spectacles, une foire aux grattons et un village du festival avec des food trucks et des animations. Les organisateurs lancent un appel aux bénévoles et aux entreprises pour soutenir l'événement.

CC