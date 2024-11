Betclic Elite : l’ASVEL dominée par Cholet à l’Astroballe

Dans la rencontre au sommet de la 7e journée de Betclic Elite, l'ASVEL a chuté pour la première fois cette saison à domicile en championnat ce dimanche après-midi contre Cholet (87-101). Une défaite logique contre une équipe choletaise surprenante depuis le début de la saison et qui s'empare du fauteuil de leader au classement. L'ASVEL version 2024/2025 connaît ses premières turbulences. C'est la cinquième défaite sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues. Inquiétant.



Depuis la victoire sur le parquet de Saint-Quentin (63-77), les trois dernières sorties de l'ASVEL se sont soldées sur des défaites écrasantes (24 points face au Panathinaïkos, 13 points contre le Bayern et 14 points contre Cholet). Ce dimanche encore, les Villeurbannais n'ont quasiment jamais donné l'impression d'entrer dans leur rencontre à l'exception de quelques éléments indiscutables depuis le début de la saison comme Théo Maledon (24 points, 2 passes décisives et 1 rebond) ou encore Nando De Colo (16 points et 6 passes décisives). Mais ce qui inquiète davantage, c'est la défense. Sans compter le match contre Saint-Quentin, les Villeurbannais ont encaissé plus de 95 points de moyenne sur les 5 derniers matchs. Une statistique hallucinante pour une équipe qui était censée se renforcer dans ce domaine à l'intersaison.



Les 5 jours de repos devraient faire le plus grand bien aux Villeurbannais avant le match de vendredi soir à la LDLC Arena contre Fenerbahce pour le compte de la 8e journée d'Euroligue. Les joueurs de Pierric Poupet viennent d'enchaîner 5 matchs en 9 jours et viennent tout juste de récupérer Joffrey Lauvergne. Paris Lee et Edwin Jackson n'ont pas joué ce dimanche contre Cholet.