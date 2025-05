Monaco – OL : un dernier coup de dés à Monaco

AS Monaco - Olympique Lyonnais, 33e journée de Ligue 1, samedi 21 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Le sprint final continue pour l’Olympique Lyonnais, encore en course pour une place européenne mais désormais condamné à l’exploit. À deux journées de la fin, les Gones se déplacent à Monaco avec l’obligation de gagner pour garder un mince espoir de Ligue des champions… ou tout simplement de Ligue Europa. Une mission périlleuse face à un adversaire qui n’a concédé qu’une défaite à Louis-II en 2025, et qui vise lui aussi une qualification directe pour la C1.

Septièmes au classement après leur revers contre Lens, les hommes de Paulo Fonseca ne maîtrisent plus leur destin. Mais ils savent qu’un succès en Principauté, maintiendrait l'espoir, à condition que les concurrents commettent des faux pas.

Fonseca évoque le mince espoir

Monaco,3e, avance avec autorité. Seuls Paris et Angers ont réussi à s’imposer sur le Rocher cette saison. Dans leur stade, les joueurs d’Adi Hütter ont bâti une forteresse : six victoires et un nul lors des sept dernières réceptions. Autant dire que les Lyonnais devront sortir un match plein pour espérer créer la surprise.

Tagliafico avant ASM-OL

John Textor, le propriétaire du club, sera présent dans les tribunes. L’enjeu est à la hauteur des ambitions : en cas de défaite, l’OL pourrait dire adieu à la fois à Ligue des Champions et à la Ligue Europa pour la saison prochaine.

Le groupe lyonnais : Sans Tolisso, blessé

AS Monaco - Olympique Lyonnais, 33e journée de Ligue 1, samedi 21 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.