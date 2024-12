Betclic Elite : l’Elan Chalon surclasse Saint-Quentin pour la première d’Elric Delord

Pour la première de son nouvel entraîneur, l'Elan Chalon a humilié Saint-Quentin (91-63) ce samedi soir au Colisée à l'occasion de la 11e journée de Betclic Elite. Un match référence qui arrive à point nommé pour les Bourguignons après trois défaites de suite toutes compétitions confondues. Une victoire qui ouvre de belles perspectives à Elric Delord pour la suite de la saison. L'opération maintien débute parfaitement.

Du début à la fin, les Chalonnais ont mis tous les ingrédients nécessaires pour aller chercher ce large succès. Adresse, défense, énergie, combativité, l'équipe a été solidaire et a montré un excellent visage. Mention spéciale pour Yohan Choupas (18 points et 2 passes décisives à 3/6 à trois points pour 17 d'évaluation) qui termine meilleur marqueur de la rencontre. Un symbole pour un joueur en perte de confiance depuis le début de la saison et qui a livré sa meilleure prestation ce samedi.



Les joueurs d'Elric Delord vont désormais se tourner vers un derby bourguignon qui s'annonce déjà électrique samedi prochain à Dijon (18h). Les partenaires de Lionel Gaudoux recevront ensuite Gravelines-Dunkerque le dimanche 22 décembre (16h30 sur Tonic Radio Chalon).