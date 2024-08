Bison Futé prévoit un trafic dense dans l'ensemble de l'Hexagone avec un nouveau week-end de chassé-croisé et l'épilogue des Jeux Olympiques de Paris le dimanche 11 août.

Samedi, dans le sens des départs, des difficultés sont attendues sur l'A13 (direction Normandie), l'A84, la N165, l'A11 (régions Nord-Ouest) ou encore l'A10, l'A63 (direction Espagne),l'A75 (massif central), l'A7 (vallée du Rhône) et l'A9 (façade méditerranéenne).

Dans le sens des retours, l'organisme de prévention routière voit rouge. La circulation sera très compliquée au départ des régions de l'Ouest et de la façade méditerranéenne. En Île-de-France, les péages seront très certainement saturés.



Dimanche, dans le sens des départs, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui connaitra un trafic conséquent, notamment sur l'A7 et l'A89. Les autoroutes A10, A13 et A6 devraient aussi concentrer quelques difficultés entre le début de l’après-midi et la fin de la soirée.



