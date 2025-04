Prudence, cette semaine, l’A47 sera fermée entre Rive-de-Gier et Givors de 20h30 à 5h, du lundi 7 au jeudi 10 avril, pour des travaux d’entretien du pont du Rhône. Une déviation sera mise en place via la RD342 et l’A450 en direction de Lyon. D'autres chantiers affecteront également les routes de la Loire, avec des réductions de voies et des fermetures nocturnes.

C.C