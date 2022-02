Bosz a eu tout faux, l’OL replonge… Ce qu’il faut retenir de Monaco -OL (2-0)

L’OL s’est incliné à Monaco (2-0) lors de la 23ème journée de Ligue 1. Les buts ont été marqués par Jean Lucas (2e) et Wissam Ben Yedder (27e).

La sixième défaite

L’OL a subi à Louis II son sixième revers de la saison en championnat, soit autant que sur l’intégralité de la Ligue 1 2020-2021. Cette défaite relègue l’OL à neuf points de Marseille, deuxième. Huitième au classement, l’OL pourrait même replonger dans la seconde partie du classement en fonction des résultats de la suite de cette 23ème journée.

Bosz a eu tout faux

En maintenant son 3-4-3, en alignant encore Emerson milieu offensif, en maintenant Thiago Mendes au milieu plutôt qu’en lançant d’entrée Tanguy Ndombele, l’entraîneur s’est trompé. Et il ne s’en est malheureusement pas rendu compte assez tôt, attendant que son équipe soit menée 2-0 pour enfin rectifier le tir. Trop tard pour revenir, l’OL partait de trop loin. Son changement tactique (passage en 4-2-3-1) et ses trois remplacements à la pause (entrées de Ndombele, Faivre et Cherki) ont rééquilibré la partie mais sans permettre pour autant à l’OL de vraiment mettre sous pression l’ASM. “On a été mauvais en première période dans tous les domaines, a reconnu Peter Bosz sur Amazon après la partie. On n’a rien vu.”

Peter #Bosz allume à tout va : "On a été très mauvais en première période, on n'a rien vu…Cela n'a rien voir avec la tactique mais avec l'envie de gagner, on était pas bien aujourd'hui, moi aussi." J'entends beaucoup de constats mais aucune explication ou solution #ASM — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) February 5, 2022

Lopes avait retardé l’échéance

Impuissant sur les deux buts, le Portugais avait longtemps empêché les Monégasques de doubler la mise. Il est l’un des rares Lyonnais à avoir été au niveau, avec peut-être Castello Lukeba. L’entrée en jeu de Tanguy Ndombele a montré à quel point il pouvait plus apporter à l’OL que Thiago Mendes.

Julien Huët