Bourgogne-Franche-Comté : Jean Castex annonce que plus de 830 millions d’euros vont être investis dans le domaine de la santé

Jean Castex, Premier ministre, était en déplacement en Côte d’Or ce mardi 19 octobre. Avec Olivier Véran, ministre des Solidarité et de la Santé, et Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l’Autonomie, ils étaient tous les trois du côté d’Auxonne puis de Dijon afin de dresser un bilan suite au Ségur de la santé, une consultation des acteurs du système de soins français. Alors qu’une promesse d’un investissement massif de 19 milliards sur les dix prochaine années dans le domaine de la santé avait été faite, Jean Castex a précisé que plus de 830 millions d’euros serait investis en Bourgogne-Franche-Comté.

Selon le JSL, voici les aides dont vont disposer les établissements de santé en Saône-et-Loire :

Centres hospitaliers

➤ Autun, centre hospitalier (rénovation des urgences) : 3 303 000 €.

➤ Bourbon-Lancy, centre de rééducation Le Bourbonnais (amélioration des performances énergétiques) : 1 030 000 € ; centre hospitalier Aligre (provision Ségur pour la modernisation du secteur sanitaire) : 3 638 000 €.

➤ Chagny, centre hospitalier (rénovation des services logistiques) : 1 312 000 €.

➤ Chalon-sur-Saône, centre hospitalier (développement de la chirurgie vasculaire et des techniques opératoires mini-invasives, extension de la dialyse, adaptation des locaux pour installer les lits d’Unité de soins de longue durée) : 47 139 000 €.

➤ Cluny, centre hospitalier (restauration des capacités financières) : 4 422 000 €.

➤ La Guiche, centre hospitalier (restauration des capacités financières) : 145 000 €.

➤ Le Creusot, Hôtel-Dieu (développement de la chirurgie ambulatoire) : 2 192 000.

➤ Louhans, centre hospitalier (modernisation du service SSR) : 1 720 000 €.

➤ Mâcon, centre hospitalier de Sevrey (construction d’un hôpital de jour infanto juvénile) : 600 000 €.

➤ Mâcon, centre hospitalier (poursuite de la modernisation de l’établissement avec extension des urgences, modernisation des structures de soins critiques, de la cuisine centrale et des Unités de soins de longue durée) : 31 463 000 €.

➤ Montceau, centre hospitalier (modernisation des services de médecine, rénovation des urgences et de l’Unité de soins de longue durée, travaux d’amélioration des performances énergétiques) : 9 755 €.

➤ Paray-le-Monial, centre hospitalier (modernisation des lits d’Unité de soins de longue durée par transfert sur le site principal, développement des activités ambulatoires) : 21 809 000 €.

➤ Sevrey, centre hospitalier (reconstruction de l’hôpital) : 10 832 000 €.

➤ Toulon-sur-Arroux, centre hospitalier Les Marronniers (restauration des capacités financières) : 77 000 €.

➤ Tournus, centre hospitalier Belnay (modernisation et sécurisation des bâtiments) : 2 692 000 €.

Ehpad

➤ Autun, Ehpad Saint-Antoine (création d’un pôle d’activités et de soins adaptés) : 180 000 €.

➤ Épinac, Ehpad Fougerolles (extension avec diversification de l’offre pour les personnes atteintes d’Alzheimer) : 630 000 €.

➤ Frontenaud, Ehpad Château des Crozes (restructuration et réhabilitation avec diversification de l’offre) : 2 000 000 €.