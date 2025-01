Coupe de France : Bourgoin-OL, l’avant-match

FC Bourgoin-Jallieu (N3) - Olympique Lyonnais, 16e de finale de la coupe de France, mercredi 18 heures. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Après sa défaite à Brest et ses mauvais matchs précédents, l'OL doit impérativement se remettre sur les rails en Coupe de France, face à un adversaire qui, bien que évoluant quatre divisions plus bas, vendra chèrement sa peau. L’équipe de Pierre Sage aura un terrain difficile à affronter et une motivation décuplée de la part de Bourgoin, dont les joueurs chercheront à créer la surprise. La tension est d’autant plus grande après la sortie médiatique fracassante de John Textor qui a ajouté de la pression.

Aucun droit à l'erreur

Le contexte a beau être délicat (la défaite à Brest, les répercussions de la sortie de Textor, l'état annoncé difficile de la pelouse), l'OL n'a pas le droit à l'erreur contre un adversaire évoluant quatre niveaux en dessous. Pierre Sage l'a d'ailleurs bien rappelé en conférence de presse : "C’est un match particulier mais on se doit de respecter les gens qui vont venir au stade, le football et la hiérarchie. On a l'obligation de gagner car on est hiérarchiquement supérieur. On ne doit pas leur laisser le moindre espace. Il y aura certains éléments qui vont niveler les valeurs comme le terrain et la sur-motivation de nos adversaires. A nous d’être plus rapides, plus forts et entreprenants."

L'adversaire

Rétrogradé en National 3 la saison passée après un seul exercice en N2, le FC Bourgoin-Jallieu est actuellement deuxième de sa poule à égalité de points avec le leader Limonest, juste devant la réserve de l’OL. « L’objectif est de remonter", assure Djemal Kolver, le président, dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Auteur de 16 buts en 14 matches toutes compétitions confondues, l’avant-centre franco-turc de Bourgoin Celal Bozkurt, au club depuis 2023, est présenté comme le principal atout du club berjallien.

Le saviez-vous ?

Cette saison en N3, Bourgoin a battu à Lyon la réserve de l'OL 3-1 après avoir été mené 1-0.

🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Bourgoin ce mercredi à 18h pour les 16ᵉˢ de finale de la @coupedefrance 🔴🔵#FCBJOL pic.twitter.com/6LmkL3e7wA — Olympique Lyonnais (@OL) January 14, 2025

