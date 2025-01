Brest-OL (2-1) : Mauvaise opération pour l’OL

Stade Brestois 29 - Olympique Lyonnais, 17e journée de Ligue 1 : 2-1 (2-1). Buts : Camara (8e) et Ajorque (25e) pour Brest. Veretout (45e+2) pour Lyon.

Au terme d’un match où les Lyonnais ont peiné à exister, notamment en première période, L'OL a subi à Brest sa cinquième défaite de la saison en championnat. Les Bretons ont frappé fort d’entrée, avec un but de Mahdi Camara dès la 8e minute, suivi d’un second signé Ludovic Ajorque à la 25e, sur une action exploitant les errances défensives de l’OL. Malgré une réduction du score juste avant la pause par Jordan Veretout (45e+2) et deux opportunités pour Alexandre Lacazette, les joueurs de Pierre Sage n’ont pas su renverser la vapeur. Ce revers empêche Lyon, cinquième, de profiter des nuls vendredi de Lille à Auxerre (0-0) et de Monaco à Nantes (2-2). Cette défaite met en lumière des lacunes à corriger rapidement pour rester dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Le tournant :

La tête de Lacazette repoussée par Bizot à la 68e minute. Ce samedi, le capitaine de l'OL a perdu ses deux face-à-face avec le gardien néerlandais. Lacazette n'a plus marqué en L1 depuis son triplé contre Nice (4-1) lors de la 14e journée

La réaction de Pierre Sage (BeIn Sport) : "On a mieux joué que contre Montpellier en se créant quatre ou cinq occasions, mais nous n'avons marqué qu'une seule fois. On s'est mis une belle balle dans le pied en concédant le premier but à la huitième minute."