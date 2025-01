Brest-OL : l’avant-match

Stade Brestois 29 - Olympique Lyonnais, 17e journée de Ligue 1, samedi 17 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L'enjeu :

Cinquième avec 28 points, soit à égalité de points avec le quatrième Lille, l'OL n'est pas encore dans son objectif, l'une des places qualifications pour la Ligue des Champions. Pour rappel, les trois premiers sont directement qualifiés pour la prochaine C1 alors que le quatrième doit passer par des barrages. Ce week-end, tous les concurrents au podium sont en déplacement : Lyon à Brest, Marseille à Rennes, Monaco à Nantes, Lille à Auxerre et Nice à Reims.

L'adversaire :

Formidable et étonnant septième en Ligue des Champions, Brest n'est que 12e en Ligue 1. L'équipe d'Eric Roy a débuté l'année par une sèche défaite à Angers 2-0. A domicile, les Bretons sont globalement performants : cinq victoires, un nul et deux défaites (1-5 devant Marseille, 0-1 face à Nice).

Les mots des coachs :

Pierre Sage (Lyon) : "Brest a prouvé en LDC et aussi l'an dernier en L1 qu'ils étaient capables de faire beaucoup de bonnes choses. Devant leur public, ils auront à cœur de se racheter de leur défaite du week-end dernier. Comme nous, ils voudront mieux jouer. J'espère que ça fera un beau match."

Eric Roy (Brest) : "Lyon est une équipe très forte, qui n'a rien à voir avec celle qu'on a reçue l'an dernier (1-0 pour Brest en septembre 2023). Il suffit de voir l'évolution de Fofana, devenu un joueur déroutant, de Cherki, qui pourrait être acheté par les plus grands clubs d'Europe. Tolisso est aussi revenu à un très haut niveau, Veretout et Matic équilibrent le milieu. Mais on a déjà fait des bons matchs contre des équipes très fortes. On aura notre chance et il faudra la jouer à fond."

Stade Brestois 29 - Olympique Lyonnais, 17e journée de Ligue 1, samedi 17 heures. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.