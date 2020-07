Bruno Bernard élu président de la Métropole de Lyon

L’écologiste Bruno Bernard a été élu ce jeudi matin comme Président de la Métropole de Lyon, 150 élus étaient réunis pour le premier conseil métropolitain du mandat.

Un résultat sans surprise, puisque l’ancien conseiller municipal de Villeurbanne, entrepreneur de 49 ans, avait obtenu 42,44% lors du second tour des métropolitaines dimanche. Les listes des écologistes et de la gauche ont donc obtenu 84 élus dont 58 écologistes.



Bruno Bernard a été élu dès le premier tour avec 84 voix, la majorité absolue étant des 76 à la Métropole.



Un hommage à Gérard Collomb



Le nouveau président de la Métropole qui a salué l’action de David Kimelfeld pendant les 3 dernières années et il a également remercié Gérard Collomb pour son investissement et pour la création de cette collectivité “Durant plus de quarante ans, vous avez servi Lyon. Depuis 2001, votre action a marqué la ville de Lyon et notre agglomération, de l’aménagement des berges du Rhône à la construction du quartier de la Confluence. Vous avez été le premier à présider en 2015 cette nouvelle collectivité. Votre engagement pour notre territoire inspire le plus grand respect vous êtes et resterez dans l’histoire de Lyon. Au nom de tous les élus du Grand Lyon : merci. “



Bruno Bernard espère voir une armée de vélos



Bruno Bernard qui a également tenu à dire que ” malgré les pronostics de certains, l’élection des Verts dans plusieurs villes n’a pas vu fleurir des chars. En revanche j’espère voir une armée de vélos sur notre Réseau Express Vélo. Les dernières semaines de campagne ont laissé trop la place aux

caricatures et pas assez aux projets respectifs ; je n’en garde

aucune amertume ni rancune. Place maintenant aux solutions et à

l’action.”