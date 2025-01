Campagne de vaccination contre la grippe prolongée : de nombreuses officines manquent de vaccins

Face à l'épidémie de grippe persistante et sévère, la campagne nationale de vaccination a été prolongée jusqu'à fin février. Néanmoins, la demande pour se faire vacciner connaît un sursaut dans de nombreuses pharmacies du département et les officines manquent de stocks de vaccins. La demande a considérablement augmenté ces dernières semaines en vue de la prolongation de la campagne et l'approvisionnement des doses dans les pharmacies sont variables. Pour éviter les difficultés supplémentaires, le ministère de la Santé a annoncé que 300 000 doses complémentaires seront bientôt disponibles pour les officines et promet d'établir une plus longue liste l'année prochaine.

