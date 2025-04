OL – Manchester United : le plus grand match européen de l’ère Textor

Olympique Lyonnais – Manchester United, quart de finale aller de Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Ce jeudi soir, le Groupama Stadium s’apprête à accueillir l’un des matchs les plus attendus de l’histoire européenne de l’Olympique Lyonnais : le quart de finale aller de la Ligue Europa face à Manchester United. Un duel qui suscite une excitation folle : L’OL s’apprête ainsi à battre son record d’affluence à domicile en compétitions européennes devant sans doute près de 59 000 spectateurs. Pour John Textor, propriétaire depuis décembre 2022, il s'agit sans aucun doute du match européen le plus attendu. A Lyon, depuis la réception de la Juventus Turin en quart de finale de la Ligue des Champions 2020 (1-0), il semble bien qu'aucun match n'ait suscité une telle attente dans la ville.

Statistiques : Avantage Manchester United

Les Red Devils n’ont eu de cesse de montrer leur suprématie face aux équipes françaises, en remportant sept de leurs huit derniers duels aller-retour, dont les cinq derniers depuis une défaite contre Monaco en quarts de finale de la Champions League 97/98. Invaincus en Europa League cette saison après une victoire convaincante sur la Real Sociedad (5-2 au cumulé), Manchester United, seulement 13e de Premier League, accumule des statistiques impressionnantes en Ligue Europa, notamment avec une possession de balle moyenne de 57,5 %, soit la plus élevée de la compétition.

Les confrontations précédentes entre les deux clubs montrent déjà une tendance en faveur des Anglais, avec deux victoires et deux matches nuls.

Les déclarations :

Paulo Fonseca (entraîneur OL) : "Je suis content que mes joueurs aient cette ambition (de remporter l'Europa League). Nous voulons gagner, mais je sais que nous jouerons contre l'une des meilleures équipes du monde. Nous croyons en notre équipe, en notre qualité, en nos joueurs. Nous jouerons avec l'ambition de gagner, je sens que le groupe est en confiance. Nous voulons jouer pour gagner, et je sens que l'équipe est prête. Les équipes entraînées par Rúben (Amorim) sont difficiles à jouer. Il faudra bien défendre pour ensuite nous donner la possibilité de marquer. On a travaillé défensivement et offensivement, il faudra faire preuve de concentration et de volonté afin de défendre en équipe."

Rúben Amorim, entraîneur Manchester United : "Si vous regardez dans ce secteur, c'est assez simple. Les Lyonnais sont plus rapides, plus puissants et plus grands que la Real Sociedad. Depuis que (Paulo) Fonseca est arrivé, ils gagnent la plupart de leurs matches, marquent plus de buts et en encaissent moins. C'est une équipe forte physiquement, mais qui a un style de jeu basé sur la possession." (UEFA).

Le groupe de l'OL :

Outre Fofana (reprise) et Nuamah (blessé), l'OL est aussi privé de Tessmann (raisons personnelles).

https://twitter.com/OL/status/1909969547563864420

Olympique Lyonnais – Manchester United, quart de finale aller de Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.