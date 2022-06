Canicule : 12 départements en vigilance rouge, 25 départements en orange dès ce vendredi

Météo France a placé, jeudi, 25 départements en vigilance orange canicule et 12 en vigilance rouge canicule au sein du pays à partir de ce vendredi. Les départements en vigilance rouge se situent principalement le long de la façade Atlantique, tandis que les départements en vigilance orange se situent en majorité plus à l’intérieur des terres, ainsi que dans les Pyrénées, dans le sud de la Bretagne et jusque dans la Drôme et l’Ardèche. Les températures devraient encore monter jusqu’à samedi.

Les 12 départements en vigilance rouge sont la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée et la Vienne.

Les 25 départements en vigilance orange sont : Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Drôme, llle-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Sarthe et Haute-Vienne.