Canicule : une mairie de Lyon propose une salle climatisée pour ses habitants

La mairie du 7e arrondissement a décidé ce lundi de mettre l’une des salles du bâtiment à disposition des habitants, pour profiter d’un endroit calme et frais pendant cette période caniculaire.



Fanny Dubot, élue Maire du 7e arrondissement de Lyon, a annoncé l’ouverture de la salle Villon pour accueillir les Lyonnais. Il suffit de se présenter à l’accueil aux heures habituelles d’ouverture de la mairie afin d’échapper aux fortes chaleurs.« La salle offre l’opportunité à chacun de s’asseoir et profiter d’une table pour lire ou jouer », précise la mairie d’arrondissement.



En raison de la crise sanitaire, la salle peut accueillir 16 personnes et le port du masque, tout comme la désinfection des mains, sont obligatoires.



Informations pratiques :



Mairie du 7e arrondissement

16 Place Jean Macé, 69007 Lyon

Du lundi au vendredi

Horaires d’ouverture : 8h45-12h30 / 13h45-16h45