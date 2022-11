L’OL sauvé par un penalty cadeau, une purge absolue…Ce qu’il faut retenir de OL – Nice ( 1-1 )

OLYMPIQUE LYONNAIS – OGC NICE, 15ème journée de Ligue 1 : 1-1 (0-1). Buts : Pepe (38e s.p) pour Nice, Lacazette (88e s.p.) pour Lyon.

La soirée avait pourtant bien commencé

Le 25ème anniversaire des Bad Gones a été dignement fêté avec une succession de tifos plus spectaculaires les uns que les autres. Dommage que le match n’ait pas été à la hauteur de cet avant-match sinon l’OL aurait gagné 5-0 avec un retourné, un lob du milieu de terrain et trois autres buts magnifiques.

Une purge absolue

Dominés techniquement par les Aiglons, les Lyonnais n’ont rien proposé offensivement. Ils ne doivent leur salut qu’à un penalty inexplicablement validé par la VAR et transformé en force par Lacazette. Ceci dit, si ce penalty en faveur des Gones est en effet un cadeau, celui sifflé contre l’OL peut aussi être interprété comme sévère, étant donné que Tagliafico ne peut absolument pas éviter la frappe à bout portant de Pepe. Et comme en plus les gardiens n’ont plus le droit d’arrêter un penalty…

Benzema a présenté son Ballon d’Or

Accueilli à la mi-temps par une haie d’honneur de ses formateurs lyonnais, Karim Benzema s’est vu remettre son Ballon d’Or des mains de Bernard Lacombe. Ovationné par le stade, l’avant-centre du Real Madrid est allé saluer les deux virages. L’hommage a été sympathique et émouvant. Regrettable toutefois que l’attaquant des Bleus ne se soit pas exprimé quelques secondes au micro du stade.

La réaction de Laurent Blanc : “Selon moi, vu notre seconde période, c’est un résultat mérité. On a été meilleurs après le repos, on a eu quelques occasions. Regardez les statistiques du match : en seconde période, on les a bien bousculés ! (…) Je pense qu’il faut renforcer ce groupe mais je suis quasi-certain qu’on fera la saison avec 90% de l’effectif présent.”

L’#OL sauvé par un penalty cadeau. Joli anniversaire dès Bad Gones , sympathique et émouvante présentation du Ballon d’Or de Benzema et une sacrée purge pic.twitter.com/W2XXmKShIB — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) November 11, 2022