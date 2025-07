Un important incendie s’est déclaré en fin de matinée dans une entreprise à Chassieu, mobilisant une soixantaine de sapeurs-pompiers. L’intervention a été complexe et le patron de l’entreprise a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital Edouard Herriot. 140 personnes au ont dû être évacuées, et les locaux ne sont pur l’instant pas accessibles.

