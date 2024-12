Ce qu’il faut retenir de OL – OGC Nice (4-1)

OL-OGC Nice, 13ème journée de Ligue 1. 4-1 (3-1)

Buts pour l’OL : Lacazette (4ème, 41ème et 70ème), Veretout (43ème)

But pour Nice : Diop (22ème)

Les buts :

https://twitter.com/OL/status/1863255195053900190

https://twitter.com/OL/status/1863262520917512646

https://twitter.com/OL/status/1863266305257640079

https://twitter.com/OL/status/1863275017020006671

Le tournant : Le break de Veretout avant la pause

Il aura fallu trois minutes aux Lyonnais pour prendre le match en main. Après une entrée en matière réussite et ce but en moins de cinq minutes, les Gones se sont laissés rattraper. Mais avant la pause, le Général trompe Bulka après un service de Benrahma, puis Jordan Veretout, deux minutes plus tard, sur un centre mal repoussé, enclenche à l’entrée de la surface, une reprise de volée qui trompe le gardien Niçois.

L'homme du match : Général Lacazette en mode triplé

Décrié pour son début de saison en-dessous de ses standards, le Général Lacazette s’offre un triplé pour le retour de Lyon à la maison. C’est le 8ème triplé pour Lacazette sous le maillot de l’OL. Une prestation qui vient faire écho au doublé de Mikautadze réalisé jeudi soir.

https://twitter.com/OL_Data/status/1863275397690876175

https://twitter.com/OL_Data/status/1863277390589218898

Les tops :

Une entrée de match parfaite avec un but, signé Lacazette, dans les cinq premières minutes de la rencontre

Après l’égalisation, les Gones ont accentué le pressing qui s’est avéré payant avec deux buts coup sur coup en fin de période. L’OL n’avait plus marqué 3 buts en une mi-temps, à domicile, depuis le 17 avril 2022, face à Bordeaux (6-1).

Une doublé de Lacazette en une mi-temps et même un triplé du Général, ce n’était plus arrivé depuis décembre 2023 et son triplé face à Toulouse.

Avec cette victoire l'OL remonte à la 5ème place du classement, à 1 point de Marseille, 3ème, qui joue ce dimanche soir face à Monaco.

Le debrief de la victoire de l’OL devant Nice (4-1) avec @JulienHuet et Jérémy Berthod #OLOGCN pic.twitter.com/bZYraL58XE — Tonic Radio (@tonic_radio) December 1, 2024

Laura Battista (avec J.H.)