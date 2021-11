Ce qu’il faut savoir avant OL-Reims

L’OL accueille Reims ce mercredi (21h) à l’occasion de la 16ème journée de Ligue 1.

Enclencher une série

La victoire dimanche à Montpellier (1-0) a fait du bien d’un point de vue comptable mais elle n’a en aucun cas satisfait Peter Bosz au niveau du jeu. Invaincu à domicile (4 victoires, 3 nuls), l’OL peut espérer compter sur ce match et le déplacement de dimanche à Bordeaux pour réussir une série et revenir sur le podium, même si Peter Bosz ne veut pas voir aussi loin : ‘’Il faut vraiment toute la concentration sur le match de Reims. Ce sont trois points qu’il faut gagner et il faut toute la concentration.’’ Car si le coach clamait en début de saison que ‘’gagner sans la manière ne l’intéressait pas’’, il a ajusté son opinion face à la pression des résultats : ‘’J’aimerais gagner avec un football extraordinaire mais si ce n’est pas le cas le plus important est de gagner.’’

Reims sait défendre

Quatorzième de L1, Reims possède la meilleure défense de la seconde partie de tableau, avec 18 buts encaissés. Depuis le début de la saison, l’équipe d’Oscar Garcia n’a subi aucun tir cadré à trois reprises, soit plus que toute autre équipe.

La stat Opta

Lyon est invaincu lors de ses sept dernières réceptions en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls). Seul Paris (10) est actuellement sur une meilleure série. L’OL reste sur 16 matches à domicile en marquant dans l’élite, c’est la meilleure série en cours.

Le saviez-vous ?

Bruno Guimaraes s’est exprimé sur l’annonce de Juninho au sujet de son probable départ à l’issue de la saison de son poste de directeur sportif : “J’ai été triste, j’espère qu’il va changer d’avis. Je lui en ai déjà parlé, il m’a dit qu’il allait encore réfléchir, je suis à ses côtés. C’est lui qui va décider, il a de l’expérience. La vie c’est comme ça”.

L'entraîneur de Reims Oscar #Garcia et son adjoint viennent d'être testés positifs au Covid-19.



Ils ne seront donc logiquement pas du voyage à Lyon pour le match de demain soir. pic.twitter.com/2uifJRwNae — Inside Gones (@InsideGones) November 30, 2021

