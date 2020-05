Centres commerciaux, parcs, lieux touristiques : qu’est-ce qui rouvre à partir du 11 mai dans la région ?

En marge du déconfinement progressif qui sera amorcé ce lundi dans l’ensemble de l’Hexagone, les centres commerciaux, les parcs ou encore les lieux touristiques rouvriront petit à petit. Le point ce samedi sur les principaux sites de la région qui seront de nouveau accessibles au public à partir du 11 mai.



Centres commerciaux



Les pôles commerciaux du Carré de soie et de Confluence pourront rouvrir à partir de ce lundi. Même chose pour “The Village” à Villefontaine. Des mesures de sécurité sanitaires seront mises en place dans tous les magasins des galeries marchandes. En revanche, d’autres grands centres commerciaux de la région comme la Part-Dieu, restent toujours dans l’attente d’une décision préfectorale.



Grands parcs



La collectivité est chargée de gérer les réouvertures des grands parcs. Sur environ 300 parcs, la moitié d’entre eux resteront fermés. À titre d’exemple, le parc de la Tête d’Or, le parc Blandan ainsi que le parc Chambovet ne rouvriront pas le 11 mai. Ces sites sont gérés par la ville de Lyon qui ne souhaite pas ouvrir tout de suite les parcs qui accueillent une ou plusieurs aires de jeux pour enfants. En revanche, la décision est toute autre concernant les espaces gérés par la Métropole de Lyon, les parcs de Parilly, de Miribel ou encore de Lacroix-Laval ne seront plus interdits au public. À noter que les berges du Rhône et de la Saône seront également ouvertes.



Lieux touristiques



Pour l’heure, seul le site de Fourvière a communiqué sur une réouverture dès mardi, via la Fondation Fourvière. La basilique, l’esplanade ainsi que les jardins seront donc à nouveau accessibles au public à partir du 12 mai prochain. En revanche, les visiteurs devront scrupuleusement respecter les règles sanitaires.