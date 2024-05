Un festival des influenceurs aura lieu à Chalon en soutien caritatif à l'association Ecoute et Soutien, qui vous donnent rendez-vous ce vendredi et ce samedi.

Avec le soutien de la ville de Chalon-sur-Saône et d’autres institutions, les jeunes chalonnais espèrent enregistrer 400 et 500 entrées avec l’idée de réunir 10 000 euros qui seront redistribuées à l’association Ecoute et Soutien, le 5 juin prochain.