L’éboueur brésilien qui donne le sourire à tout un pays

Un éboueur brésilien fait le buzz au Brésil et compte plus de 750 000 followers sur les réseaux sociaux. Cet éboueur brésilien, c'est Luis Fernando Sanches. Éboueur depuis 13 ans, il chante, danse sur près de 45 km par jour, et fait des sauts périlleux pendant ses collectes dans la ville d'Araras, à l'est du Brésil. Filmé par ses collègues pour être posté sur Instagram, il explose sur les réseaux sociaux, devenant une vraie star au Brésil, donnant le sourire aux habitants et mettant en scène son métier souvent mal perçu.