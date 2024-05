Mâcon : les humoristes du festival des Vendanges de l’humour dévoilés

De retour pour sa 27ème édition, le festival des Vendanges de l’humour vient de dévoiler les humoristes que vous pourrez retrouver du 8 au 23 novembre 2024 dans le Mâconnais.

La billetterie pour Laura Laune (humoriste belge et tête d’affiche du festival) a déjà ouvert et les billets sont presque tous vendus. Les autres billetteries ouvriront le 10 juin prochain. Vous pourrez retrouver des talents tels qu’Edgard Yves, Victor Rossi et Antoine Demor ou encore Bastien Bernal (gérant du Kezaco), Julien Bourieres et Titouan Bodin.

À noter que c’est le seul festival qui propose au public des dégustations de vin gratuites lors de chaque spectacle grâce à leur partenariat avec les producteurs de vins de Mâcon.

Le lien pour la billeterie de Laura Laune et Edgard Yves sont à retrouver ici.

J.D