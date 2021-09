Chalon : qui seront les grands gagnants du concours de fleurissement ?

Le concours de fleurissement des particuliers ouvert à tous les habitants de Chalon touche à sa fin.

Cinq jurys différents composés de bénévoles de la société d’horticulture de Chalon et ses environs et d’agents du service espaces verts sont déjà passés sur chaque quartier (Boucicaut, Saint-Jean-des-Vignes et plateau Saint-Jean, centre-ville, Clair logis, Prés Saint-Jean) au cours du mois de juillet.

Le même jury ne peut cependant pas voir tous les participants aux balcons et maisons fleuries et les sensibilités et méthodes de notation varient. Pour ne pas qu’un quartier soit favorisé ou défavorisé par un jury trop souple ou trop strict, les dix premiers de chaque quartier seront ensuite revus par un seul et même jury, appelé le “super jury”, qui passera ce vendredi 3 septembre.

Ce super jury va donc revoir 50 décors fleuris à travers les différents quartiers de Chalon sur Saône pour ajuster les notes de manière équitable et établir le classement final. La fin du suspense est proche pour les participants !